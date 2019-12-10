Себастьен Деваст
№6
Защитник
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Команда
Генк
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
27 мая 1991 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 20:55
Наполи
4 : 0
Генк
10.12.2019 10 дек. 2019 вт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Наполи
4
Генк
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
Генк
1 : 4
Зальцбург
27.11.2019 27 нояб. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Генк
1
Зальцбург
4
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
05.11.2019 05 нояб. 2019 вт 23:00
Ливерпуль
2 : 1
Генк
05.11.2019 05 нояб. 2019 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Ливерпуль
2
Генк
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
Генк
1 : 4
Ливерпуль
23.10.2019 23 окт. 2019 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Генк
1
Ливерпуль
4
был в запасе
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 19:55
Генк
0 : 0
Наполи
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 19:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Генк
0
Наполи
0
был в запасе
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 22:00
Зальцбург
6 : 2
Генк
17.09.2019 17 сент. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Зальцбург
6
Генк
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур