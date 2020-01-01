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Теннис
Олимпиада
Уэсли (Мораес да Силва)
№7
Нападающий
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 нояб. 1996 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
15:30
Бернли
1 : 2
Астон Вилла
27'
27'
27'
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
15:30
27'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Уотфорд
3 : 0
Астон Вилла
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Уотфорд
3
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Астон Вилла
1 : 0
Норвич Сити
88'
88'
88'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Астон Вилла
1 : 4
Лестер Сити
45'
45'
45'
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Челси
2 : 1
Астон Вилла
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Челси
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Астон Вилла
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
80'
80'
80'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Астон Вилла
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 2
Ливерпуль
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
1
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:30
Манчестер Сити
3 : 0
Астон Вилла
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:30
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 1
Брайтон & Хов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Норвич Сити
1 : 5
Астон Вилла
14', 30'
14', 30'
14', 30'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
14', 30'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Норвич Сити
1
Астон Вилла
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 2
Бернли
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Астон Вилла
2
Бернли
2
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
60'
60'
60'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:30
60'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
22:00
Астон Вилла
0 : 0
Вест Хэм
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Астон Вилла
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Астон Вилла
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Кристал Пэлас
1
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
22:00
Астон Вилла
2 : 0
Эвертон
21'
21'
21'
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
22:00
21'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Астон Вилла
2
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 2
Борнмут
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
1
Борнмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:30
Тоттенхэм
3 : 1
Астон Вилла
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм
3
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 1 тур