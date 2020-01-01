Уэсли (Мораес да Силва)
№7
Нападающий
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 нояб. 1996 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 15:30
Бернли
1 : 2
Астон Вилла
27'
27'
27'
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 15:30
27'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Бернли
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
Уотфорд
3 : 0
Астон Вилла
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Уотфорд
3
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
Астон Вилла
1 : 0
Норвич Сити
88'
88'
88'
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Астон Вилла
1 : 4
Лестер Сити
45'
45'
45'
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
Челси
2 : 1
Астон Вилла
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Челси
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Астон Вилла
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
80'
80'
80'
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Астон Вилла
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 2
Ливерпуль
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
1
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:30
Манчестер Сити
3 : 0
Астон Вилла
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 14:30
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Астон Вилла
2 : 1
Брайтон & Хов
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
Норвич Сити
1 : 5
Астон Вилла
14', 30'
14', 30'
14', 30'
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
14', 30'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Норвич Сити
1
Астон Вилла
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
Астон Вилла
2 : 2
Бернли
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Астон Вилла
2
Бернли
2
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:30
Арсенал
3 : 2
Астон Вилла
60'
60'
60'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:30
60'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 22:00
Астон Вилла
0 : 0
Вест Хэм
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Астон Вилла
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Астон Вилла
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Кристал Пэлас
1
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 22:00
Астон Вилла
2 : 0
Эвертон
21'
21'
21'
23.08.2019 23 авг. 2019 пт 22:00
21'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Астон Вилла
2
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 2
Борнмут
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
1
Борнмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:30
Тоттенхэм
3 : 1
Астон Вилла
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм
3
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 1 тур