Бенуа Пулен
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 июля 1987 (33) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Зальцбург
4 : 0
Брюгге
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
4
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Брюгге
2 : 1
Зальцбург
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
2
Зальцбург
1
был в запасе