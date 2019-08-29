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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Амара Бэби
№18
Полузащитник
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Команда
Шарлеруа
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
23 февр. 1989 (32) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:30
Антверпен
1 : 4
АЗ Алкмаар
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Антверпен
1
АЗ Алкмаар
4
был в запасе
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
АЗ Алкмаар
1 : 1
Антверпен
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АЗ Алкмаар
1
Антверпен
1
был в запасе
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:30
Антверпен
1 : 0
Виктория
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Антверпен
1
Виктория
0
был в запасе