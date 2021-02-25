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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Клинтон Мата
№77
Полузащитник
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Команда
Брюгге
Гражданство
Ангола
Дата рождения
7 нояб. 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Брюгге
0 : 1
Динамо
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
18:00
Динамо
1 : 1
Брюгге
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
1
Брюгге
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала