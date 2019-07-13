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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Софьян Ханни
№94
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
29 дек. 1990 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Сочи
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
1
Сочи
0
был в запасе