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Вут Фас
№2
Защитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
3 апр. 1998 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ницца
-:-
Реймс
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
-
Реймс
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Реймс
2 : 2
Ренн
74'
74'
74'
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Реймс
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Реймс
1 : 1
Лион
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Реймс
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Нант
1 : 2
Реймс
7'
7'
7'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Реймс
0 : 0
Монпелье
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
0
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
21:00
Реймс
1 : 1
Ланс
48'
48'
48'
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
19:00
Лорьян
1 : 0
Реймс
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Реймс
0 : 0
Анжер
75'
75'
75'
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Страсбур
0 : 1
Реймс
38'
38'
38'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Реймс
1 : 0
Брест
76'
76'
76'
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Бордо
1 : 3
Реймс
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1
Реймс
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
21:00
Марсель
1 : 1
Реймс
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Реймс
3 : 2
Нант
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
3
Нант
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Брест
2 : 1
Реймс
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
2
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
Реймс
0 : 0
Ницца
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
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