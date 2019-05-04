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Евро-2020
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Олимпиада
Дмитрий Алисейко
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
28 авг. 1992 (28) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
04.05.2019
04 мая 2019
сб
13:00
Тюмень
0 : 0
Химки
87'
87'
87'
04.05.2019
04 мая 2019
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Тюмень
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
17.03.2019
17 марта 2019
вс
13:00
Ротор
1 : 0
Химки
4'
4'
4'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Ротор
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
Химки
1 : 1
Сибирь
59'
59'
59'
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Химки
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур