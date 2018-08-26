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Олимпиада
Константин Руденок
№35
Вратарь
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Команда
Армавир
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
15 дек. 1990 (30) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Армавир
0 : 3
Сочи
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
0
Сочи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:30
Чертаново
1 : 1
Армавир
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Чертаново
1
Армавир
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
17:45
Армавир
1 : 3
Тамбов
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Армавир
1
Тамбов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Тюмень
1 : 0
Армавир
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Армавир
0 : 1
Мордовия
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Армавир
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
был в запасе