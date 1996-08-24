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Олимпиада
Александр Павловец
№22
Защитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
13 авг. 1996 (24) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
россия. кубок
лига наций. лига с
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Ростов
-:-
Рубин
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
-
Рубин
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Спартак
3
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
был в запасе
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
06.03.2021
06 марта 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Сочи
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
Зенит
2 : 2
Ростов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2
Ростов
2
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1
ЦСКА
3
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
Ростов
0 : 1
Уфа
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Уфа
1
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
4
Динамо
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
Рубин
0 : 2
Ростов
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур