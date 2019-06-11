Евгений Шикавка
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
15 окт. 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Белоруссия
0 : 1
Северная Ирландия
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 58'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Белоруссия
0
Северная Ирландия
1
минуты: 1' - 58' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур