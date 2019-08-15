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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Игорь Бурко
№6
Защитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
8 сент. 1988 (32) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Шахтер
1 : 1
Торино
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шахтер
1
Торино
1
был в запасе
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:45
Эсбьерг
0 : 0
Шахтер
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Эсбьерг
0
Шахтер
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Шахтер
2 : 0
Эсбьерг
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Шахтер
2
Эсбьерг
0
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Хибернианс
0 : 1
Шахтер
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Хибернианс
0
Шахтер
1
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
Шахтер
1 : 0
Хибернианс
11.07.2019
11 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Шахтер
1
Хибернианс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд