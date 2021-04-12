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Олимпиада
Эмре Мор
№11
Нападающий
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Команда
Сельта
Гражданство
Турция
Дата рождения
24 июля 1997 (23) года
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
Сельта
-:-
Севилья
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
-
Севилья
-
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
Сельта
3 : 1
Эльче
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3
Эльче
1
был в запасе
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2
Сельта
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:30
Гранада
0 : 0
Сельта
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0
Сельта
0
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:30
Сельта
1 : 1
Эйбар
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 20 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Сельта
1
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 19 тур
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
23:00
Сельта
0 : 4
Вильярреал
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
0
Вильярреал
4
был в запасе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
Сельта
2 : 1
Уэска
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
2
Уэска
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
19:30
Хетафе
1 : 1
Сельта
90'
90'
90'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
19:30
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Сельта
1
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
16:00
Сельта
2 : 0
Алавес
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2
Алавес
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
Сельта
1 : 4
Реал Сосьедад
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
18:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Сельта
1
Реал Сосьедад
4
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
23:00
Леванте
1 : 1
Сельта
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1
Сельта
1
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
0
Атлетико
2
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
13:00
Осасуна
2 : 0
Сельта
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2
Сельта
0
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:30
Вальядолид
1 : 1
Сельта
25'
25'
25'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
1
Сельта
1
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 3 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
Сельта
2 : 1
Валенсия
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 2 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
17:00
Эйбар
0 : 0
Сельта
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
0
Сельта
0
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 1 тур