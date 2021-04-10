Уолес (Соуза Силва)
№11
Полузащитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 апр. 1995 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Аталанта
3 : 2
Удинезе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:00
Удинезе
2 : 0
Сассуоло
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Фиорентина
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 33' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
минуты: 33' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 17:00
Удинезе
1 : 1
Аталанта
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Аталанта
1
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:45
Сампдория
2 : 1
Удинезе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 84'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 84' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
21'
21'
21'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
4 : 1
Удинезе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
4
Удинезе
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Удинезе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 20:30
Удинезе
0 : 0
Кротоне
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0
Кротоне
0
был в запасе