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Олимпиада
Ирвинг Лосано
№11
Нападающий
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Команда
Наполи
Гражданство
Мексика
Дата рождения
30 июля 1995 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
суперкубок италии
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сампдория
-:-
Наполи
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
-
Наполи
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Наполи
4 : 3
Кротоне
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
4
Кротоне
3
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
74'
74'
74'
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Парма
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3 : 1
Наполи
1'
1'
1'
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
1'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
Наполи
6 : 0
Фиорентина
38'
38'
38'
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
38'
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6
Фиорентина
0
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
Наполи
1 : 2
Специя
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
74'
74'
74'
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
74'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Наполи
13'
13'
13'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2
Наполи
0
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Интер
1 : 0
Наполи
74'
74'
74'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 1
Сампдория
53'
53'
53'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
53'
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2
Сампдория
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
Кротоне
0 : 4
Наполи
58'
58'
58'
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
58'
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 10 тур
Кротоне
0
Наполи
4
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:45
Наполи
4 : 0
Рома
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
4
Рома
0
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
20:00
Болонья
0 : 1
Наполи
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0
Наполи
1
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 7 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
Наполи
0 : 2
Сассуоло
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 6 тур
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