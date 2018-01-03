Микель Вильянуэва
№4
Защитник
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Команда
Малага
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
14 апр. 1993 (27) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 23:00
Кадис
0 : 2
Севилья
1'
1'
1'
03.01.2018 03 янв. 2018 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Кадис
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 22:30
Кадис
1 : 2
Бетис
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Кадис
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала