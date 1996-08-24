Габриэль (Габриэль Барбоза)
№10
Нападающий
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Команда
Сантос
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
30 авг. 1996 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2017 05 дек. 2017 вт 22:45
Бенфика
0 : 2
Базель
05.12.2017 05 дек. 2017 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бенфика
0
Базель
2
был в запасе
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
Базель
5 : 0
Бенфика
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Базель
5
Бенфика
0
был в запасе
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
Бенфика
1 : 2
ЦСКА
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
минуты: 77' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
1
ЦСКА
2
минуты: 77' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур