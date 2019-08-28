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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Кевин Лафранс
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Гаити
Дата рождения
13 янв. 1990 (31) год
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
Аякс
2 : 0
АПОЭЛ
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Аякс
2
АПОЭЛ
0
был в запасе
20.08.2019
20 авг. 2019
вт
22:00
АПОЭЛ
0 : 0
Аякс
20.08.2019
20 авг. 2019
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
АПОЭЛ
0
Аякс
0
был в запасе
13.08.2019
13 авг. 2019
вт
19:30
Карабах
0 : 2
АПОЭЛ
13.08.2019
13 авг. 2019
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Карабах
0
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
30.07.2019
30 июля 2019
вт
20:00
АПОЭЛ
3 : 0
Сутьеска
30.07.2019
30 июля 2019
вт
20:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
АПОЭЛ
3
Сутьеска
0
был в запасе
23.07.2019
23 июля 2019
вт
21:15
Сутьеска
0 : 1
АПОЭЛ
23.07.2019
23 июля 2019
вт
21:15
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Сутьеска
0
АПОЭЛ
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд