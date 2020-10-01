Блас Риверос
№25
Защитник
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Команда
Базель
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
3 февр. 1998 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:30
Базель
1 : 3
ЦСКА
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Базель
1
ЦСКА
3
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
Осиек
1 : 2
Базель
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Осиек
1
Базель
2
был в запасе