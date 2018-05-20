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Густаво Гомес
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
6 июня 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
Милан
5 : 1
Фиорентина
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
5
Фиорентина
1
был в запасе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
19:00
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2018
13 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1
Милан
1
был в запасе
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
Милан
4 : 1
Верона
05.05.2018
05 мая 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
4
Верона
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:45
Милан
0 : 1
Беневенто
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0
Беневенто
1
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Торино
1 : 1
Милан
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1
Милан
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
Милан
0 : 0
Наполи
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
0
Наполи
0
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Милан
3 : 2
Кьево
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
3
Кьево
2
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:00
Дженоа
0 : 1
Милан
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0
Милан
1
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
22:45
Рома
0 : 2
Милан
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
0
Милан
2
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
22:45
Милан
1 : 0
Сампдория
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Сампдория
0
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
17:00
СПАЛ
0 : 4
Милан
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
СПАЛ
0
Милан
4
был в запасе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
Милан
1 : 0
Кротоне
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1
Кротоне
0
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
14:30
Фиорентина
1 : 1
Милан
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1
Милан
1
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
20:00
Милан
0 : 2
Аталанта
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
0
Аталанта
2
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:30
Беневенто
2 : 2
Милан
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
2
Милан
2
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
Милан
0 : 0
Торино
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
0
Торино
0
был в запасе
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
Сассуоло
0 : 2
Милан
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0
Милан
2
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
Милан
0 : 2
Ювентус
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0
Ювентус
2
был в запасе
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Кьево
1 : 4
Милан
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
1
Милан
4
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
Милан
0 : 0
Дженоа
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0
Дженоа
0
был в запасе
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