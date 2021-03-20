Йерри Мина
№13
Защитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
23 сент. 1994 (26) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
Эвертон
0 : 2
Манчестер Сити
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Эвертон
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 23:15
Эвертон
5 : 4
Тоттенхэм
66'
66'
66'
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Эвертон
5
Тоттенхэм
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
Эвертон
3 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
62'
62'
62'
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 23:00
62'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Эвертон
3
Шеффилд Уэнсдэй
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
Эвертон
2 : 1
Ротерхэм
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эвертон
2
Ротерхэм
1
минуты: 66' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала