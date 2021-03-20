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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Йерри Мина
№13
Защитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
23 сент. 1994 (26) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
Эвертон
0 : 2
Манчестер Сити
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Эвертон
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
23:15
Эвертон
5 : 4
Тоттенхэм
66'
66'
66'
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Эвертон
5
Тоттенхэм
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Эвертон
3 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
62'
62'
62'
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
62'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Эвертон
3
Шеффилд Уэнсдэй
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
Эвертон
2 : 1
Ротерхэм
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эвертон
2
Ротерхэм
1
минуты: 66' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала