Марлос Морено
№29
Нападающий
Подписаться
Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
20 сент. 1996 (24) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:15
Валенсия
2 : 1
Жирона
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2
Жирона
1
был в запасе
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 23:00
Эспаньол
0 : 1
Жирона
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
0
Жирона
1
был в запасе
23.10.2017 23 окт. 2017 пн 22:00
Депортиво
1 : 2
Жирона
23.10.2017 23 окт. 2017 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1
Жирона
2
был в запасе
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:15
Жирона
1 : 0
Малага
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Жирона
1
Малага
0
был в запасе
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:15
Жирона
2 : 2
Атлетико
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:15
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
2
Атлетико
2
был в запасе