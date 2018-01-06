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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марлос Морено
№29
Нападающий
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
20 сент. 1996 (24) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:15
Валенсия
2 : 1
Жирона
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2
Жирона
1
был в запасе
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
23:00
Эспаньол
0 : 1
Жирона
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
0
Жирона
1
был в запасе
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
22:00
Депортиво
1 : 2
Жирона
23.10.2017
23 окт. 2017
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1
Жирона
2
был в запасе
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:15
Жирона
1 : 0
Малага
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Жирона
1
Малага
0
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:15
Жирона
2 : 2
Атлетико
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
21:15
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
2
Атлетико
2
был в запасе