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Олимпиада
Роджер Мартинес
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
23 июня 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
19.05.2018
19 мая 2018
сб
21:45
Вильярреал
2 : 2
Реал
70'
88'
70'
88'
70'
88'
19.05.2018
19 мая 2018
сб
21:45
70'
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
2
Реал
2
был в запасе
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:30
Вильярреал
2 : 1
Леганес
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2
Леганес
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
Севилья
2 : 2
Вильярреал
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
2
Вильярреал
2
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:30
Малага
1 : 0
Вильярреал
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1
Вильярреал
0
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:30
Лас-Пальмас
0 : 2
Вильярреал
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
0
Вильярреал
2
был в запасе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
15:00
Вильярреал
0 : 2
Жирона
03.03.2018
03 марта 2018
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Вильярреал
0
Жирона
2
был в запасе
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
Эйбар
1 : 0
Вильярреал
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:00
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
1
Хетафе
0
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
20:30
Эспаньол
1 : 1
Вильярреал
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1
Вильярреал
1
был в запасе
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
18:15
Бетис
2 : 1
Вильярреал
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2
Вильярреал
1
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
Вильярреал
4 : 2
Реал Сосьедад
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Вильярреал
4
Реал Сосьедад
2
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
20:30
Вильярреал
2 : 1
Леванте
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
2
Леванте
1
был в запасе