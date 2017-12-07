Гильермо Селис
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
8 мая 1993 (27) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Витория Гимараеш
1 : 1
Коньяспор
13'
13'
13'
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Витория Гимараеш
1
Коньяспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Зальцбург
3 : 0
Витория Гимараеш
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Зальцбург
3
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Витория Гимараеш
1 : 0
Марсель
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Витория Гимараеш
1
Марсель
0
был в запасе
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Марсель
2 : 1
Витория Гимараеш
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Марсель
2
Витория Гимараеш
1
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
76'
76'
76'
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур