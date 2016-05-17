Кори Джордан
№37
Защитник
Подписаться
Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 марта 1999 (22) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.05.2016 17 мая 2016 вт 22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Борнмут
17.05.2016 17 мая 2016 вт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
3
Борнмут
1
был в запасе