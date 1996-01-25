Иссам Бен Хемис
№35
Полузащитник
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Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 янв. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Донкастер Роверс
0 : 1
Рочдейл
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Донкастер Роверс
0
Рочдейл
1
был в запасе