Финн Аркенберг
№33
Защитник
Подписаться
Команда
Ганновер-96
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 марта 1996 (25) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 0
Хоффенхайм
07.05.2016 07 мая 2016 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур