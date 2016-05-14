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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Финн Аркенберг
№33
Защитник
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 марта 1996 (25) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Ганновер-96
14.05.2016
14 мая 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 0
Хоффенхайм
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур