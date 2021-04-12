Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сэм Филд
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2015/2016
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
Вест Бромвич
-:-
Саутгемптон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
-
Саутгемптон
-
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Бромвич
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Бромвич
3
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
Саутгемптон
2 : 0
Вест Бромвич
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:30
Вест Бромвич
3 : 3
Челси
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:30
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Бромвич
3
Челси
3
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
14:30
Эвертон
5 : 2
Вест Бромвич
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
14:30
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Эвертон
5
Вест Бромвич
2
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур