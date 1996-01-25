Рис Гринвуд
№37
Нападающий
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Команда
Сандерленд
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 янв. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Уотфорд
2 : 2
Сандерленд
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 52'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Уотфорд
2
Сандерленд
2
минуты: 1' - 52' / Англия. Премьер-лига, 38 тур