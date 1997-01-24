Франческо Борди
№66
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
Милан
1 : 3
Рома
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
1
Рома
3
был в запасе