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Альваро Одриосола
№19
Защитник
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Команда
Реал
Гражданство
Испания
Дата рождения
14 дек. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
Реал
-:-
Барселона
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал
-
Барселона
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:15
Реал
2 : 0
Эйбар
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал
2
Эйбар
0
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
Атлетико
1 : 1
Реал
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1
Реал
1
был в запасе
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
Реал
1 : 1
Реал Сосьедад
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал
1
Реал Сосьедад
1
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:15
Уэска
1 : 2
Реал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 67'
Испания. Примера, 22 тур
Уэска
1
Реал
2
минуты: 1' - 67' / Испания. Примера, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:15
Реал
1 : 2
Леванте
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Реал
1
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Алавес
1 : 4
Реал
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Алавес
1
Реал
4
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Осасуна
0 : 0
Реал
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
0
Реал
0
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
Реал
2 : 0
Сельта
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2
Сельта
0
был в запасе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
23:30
Эльче
1 : 1
Реал
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
1
Реал
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:45
Реал
2 : 0
Гранада
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал
2
Гранада
0
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
Эйбар
1 : 3
Реал
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
1
Реал
3
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
0:01
Реал
3 : 1
Атлетик
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
0:01
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал
3
Атлетик
1
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
Реал
2 : 0
Атлетико
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2
Атлетико
0
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
18:15
Севилья
0 : 1
Реал
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0
Реал
1
был в запасе
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
22:30
Реал
1 : 0
Вальядолид
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
22:30
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 4 тур
Реал
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 4 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
Бетис
2 : 3
Реал
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
2
Реал
3
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
22:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Реал
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
0
Реал
0
был в запасе