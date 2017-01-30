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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Андрес Паскуаль
№34
Нападающий
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 нояб. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2016/2017
2015/2016
30.01.2017
30 янв. 2017
пн
22:45
Лас-Пальмас
3 : 1
Валенсия
30.01.2017
30 янв. 2017
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3
Валенсия
1
был в запасе
09.01.2017
09 янв. 2017
пн
22:45
Осасуна
3 : 3
Валенсия
09.01.2017
09 янв. 2017
пн
22:45
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
3
Валенсия
3
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 17 тур