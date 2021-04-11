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Олимпиада
Роналду Виейра
№26
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
20 июля 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Верона
-:-
Лацио
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
-
Лацио
-
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
2
Верона
2
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Верона
0
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:45
Ювентус
1 : 1
Верона
39'
39'
39'
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
21:45
Верона
0 : 0
Дженоа
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Парма
1 : 0
Верона
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1
Верона
0
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:00
Сампдория
2 : 3
Беневенто
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2
Беневенто
3
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
21:45
Ювентус
3 : 0
Сампдория
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ювентус
3
Сампдория
0
был в запасе