Алессандро Туррин
№43
Вратарь
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Команда
Аталанта
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 марта 1997 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Дженоа
1 : 2
Аталанта
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Аталанта
2
был в запасе
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Удинезе
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
1
Удинезе
1
был в запасе
02.05.2016 02 мая 2016 пн 22:00
Наполи
2 : 1
Аталанта
02.05.2016 02 мая 2016 пн 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2
Аталанта
1
был в запасе