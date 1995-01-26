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Диего Гонсалес
№2
Защитник
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Команда
Эльче
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 янв. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2015/2016
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:30
Гранада
-:-
Эльче
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
-
Эльче
-
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
Сельта
3 : 1
Эльче
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3
Эльче
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 23 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Эльче
2 : 2
Вильярреал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур