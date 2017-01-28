Том Филд
№39
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Челси
4 : 0
Брентфорд
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Челси
4
Брентфорд
0
был в запасе
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Брентфорд
5 : 1
Истли
17', 38'
17', 38'
17', 38'
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
17', 38'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брентфорд
5
Истли
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала