Даниэль Бахман
№35
Вратарь
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Австрия
Дата рождения
9 июля 1994 (26) лет
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Австрия
3 : 1
Фарерские острова
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Австрия
3
Фарерские острова
1
был в запасе