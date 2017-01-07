Роман Чантурия
№99
Нападающий
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Команда
Эмполи
Гражданство
Грузия
Дата рождения
9 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:00
Эмполи
1 : 0
Палермо
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1
Палермо
0
был в запасе