Мануэль Феррини
№21
Защитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Фрозиноне
0 : 1
Сассуоло
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Фрозиноне
0
Сассуоло
1
был в запасе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
Сассуоло
1 : 0
Верона
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Верона
0
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
Торино
1 : 3
Сассуоло
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
1
Сассуоло
3
был в запасе
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 19:30
Сассуоло
0 : 0
Сампдория
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0
Сампдория
0
был в запасе