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Мигель Сифуэнтес
№23
Защитник
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Команда
Эльче
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 окт. 1990 (30) лет
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2015/2016
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Уэска
-:-
Эльче
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
-
Эльче
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
17:15
Эльче
1 : 1
Бетис
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
1
Бетис
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Эльче
1
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:15
Реал
2 : 1
Эльче
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:15
минуты: 36' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2
Эльче
1
минуты: 36' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:30
Гранада
2 : 1
Эльче
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
2
Эльче
1
был в запасе
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
Барселона
3 : 0
Эльче
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3
Эльче
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 1 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
16:00
Эльче
1 : 0
Эйбар
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
16:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
1
Эйбар
0
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
Сельта
3 : 1
Эльче
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3
Эльче
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Эльче
2 : 2
Вильярреал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
2
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
Валенсия
1 : 0
Эльче
74'
74'
74'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1
Эльче
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
18:15
Эльче
0 : 2
Барселона
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
0
Барселона
2
был в запасе
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
Вальядолид
2 : 2
Эльче
85'
85'
85'
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2
Эльче
2
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
21:00
Эльче
1 : 3
Хетафе
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эльче
1
Хетафе
3
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
16:00
Атлетик
1 : 0
Эльче
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1
Эльче
0
был в запасе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
23:30
Эльче
1 : 1
Реал
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
1
Реал
1
был в запасе
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
19:30
Эльче
2 : 2
Осасуна
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
2
Осасуна
2
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
Атлетико
3 : 1
Эльче
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
3
Эльче
1
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:30
Эльче
0 : 1
Гранада
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эльче
0
Гранада
1
был в запасе
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