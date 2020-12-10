Михал Сачек
№72
Полузащитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
19 сент. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Спарта
0 : 1
Милан
15'
15'
15'
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спарта
0
Милан
1
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Селтик
1 : 4
Спарта
71'
71'
71'
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 88'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
1
Спарта
4
минуты: 1' - 88' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Милан
3 : 0
Спарта
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Милан
3
Спарта
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
Спарта
1 : 4
Лилль
55'
55'
55'
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спарта
1
Лилль
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур