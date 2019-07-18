Гэри Дикер
№29
Полузащитник
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Команда
Килмарнок
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
31 июля 1986 (34) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
Килмарнок
0 : 2
Коннас Куэй
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Килмарнок
0
Коннас Куэй
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:00
Коннас Куэй
1 : 2
Килмарнок
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Коннас Куэй
1
Килмарнок
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд