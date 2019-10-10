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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Стюарт Финдлей
№5
Защитник
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Команда
Килмарнок
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
14 сент. 1995 (25) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Россия
4 : 0
Шотландия
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Россия
4
Шотландия
0
был в запасе
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Бельгия
3 : 0
Шотландия
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Бельгия
3
Шотландия
0
был в запасе
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
Шотландия
2 : 1
Кипр
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Шотландия
2
Кипр
1
был в запасе
21.03.2019
21 марта 2019
чт
18:00
Казахстан
3 : 0
Шотландия
21.03.2019
21 марта 2019
чт
18:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Казахстан
3
Шотландия
0
был в запасе