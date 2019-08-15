Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Криштиану Роналду
Златан Ибрагимович
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Грег Доэрти
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
10 сент. 1996 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
Рейнджерс
3 : 1
Мидтьюлланд
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рейнджерс
3
Мидтьюлланд
1
был в запасе
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
21:00
Мидтьюлланд
2 : 4
Рейнджерс
08.08.2019
08 авг. 2019
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мидтьюлланд
2
Рейнджерс
4
был в запасе
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:30
Прогрес
0 : 0
Рейнджерс
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Прогрес
0
Рейнджерс
0
был в запасе
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
Рейнджерс
6 : 0
Сент-Джозефс
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Рейнджерс
6
Сент-Джозефс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
09.07.2019
09 июля 2019
вт
18:55
Сент-Джозефс
0 : 4
Рейнджерс
09.07.2019
09 июля 2019
вт
18:55
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Сент-Джозефс
0
Рейнджерс
4
был в запасе