Майкл Девлин
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
3 окт. 1993 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 17:00
Кипр
1 : 2
Шотландия
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 17:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Кипр
1
Шотландия
2
был в запасе
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 19:00
Шотландия
6 : 0
Сан-Марино
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Шотландия
6
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
Россия
4 : 0
Шотландия
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Россия
4
Шотландия
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
Шотландия
0 : 4
Бельгия
09.09.2019 09 сент. 2019 пн 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Шотландия
0
Бельгия
4
был в запасе
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 21:45
Шотландия
1 : 2
Россия
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Шотландия
1
Россия
2
был в запасе