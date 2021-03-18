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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Грег Стюарт
№24
Нападающий
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
17 марта 1990 (31) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
Рейнджерс
0 : 2
Славия
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
Славия
2
был в запасе
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
Славия
1 : 1
Рейнджерс
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Славия
1
Рейнджерс
1
был в запасе
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
Рейнджерс
5 : 2
Антверпен
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
5
Антверпен
2
был в запасе
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
Антверпен
3 : 4
Рейнджерс
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Антверпен
3
Рейнджерс
4
был в запасе