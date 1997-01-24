Федерико Абелли
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
Сассуоло
1 : 0
Верона
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Верона
0
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
Торино
1 : 3
Сассуоло
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
1
Сассуоло
3
был в запасе
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 19:00
Сассуоло
0 : 1
Дженоа
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
0
Дженоа
1
был в запасе