Кейси Палмер
№45
Нападающий
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 нояб. 1996 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
был в запасе
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала