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Теннис
Олимпиада
Ола Эйна
№34
Защитник
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 окт. 1996 (24) года
Рост
175
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2015/2016
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Фулхэм
-:-
Вулверхэмптон
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
-
Вулверхэмптон
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
Астон Вилла
3 : 1
Фулхэм
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
Фулхэм
0 : 3
Манчестер Сити
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Фулхэм
0
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
Фулхэм
0 : 1
Тоттенхэм
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Фулхэм
0
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Фулхэм
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
49'
49'
49'
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
49'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Фулхэм
0 : 2
Лестер Сити
59'
59'
59'
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Фулхэм
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:15
Фулхэм
1 : 2
Манчестер Юнайтед
69'
69'
69'
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
Тоттенхэм
1 : 1
Фулхэм
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Фулхэм
0 : 0
Брайтон & Хов
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Фулхэм
0
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:30
Фулхэм
1 : 1
Ливерпуль
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
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