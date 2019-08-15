Томаш Черны
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
10 апр. 1985 (35) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
Абердин
0 : 2
Риека
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Абердин
0
Риека
2
был в запасе
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
Абердин
5 : 0
Чихура
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Абердин
5
Чихура
0
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:45
Чихура
1 : 1
Абердин
25.07.2019 25 июля 2019 чт 19:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Чихура
1
Абердин
1
был в запасе
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:00
РоПС
1 : 2
Абердин
18.07.2019 18 июля 2019 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
РоПС
1
Абердин
2
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
Абердин
2 : 1
РоПС
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Абердин
2
РоПС
1
был в запасе